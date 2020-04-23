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Motorola sahalara geri döndü: Üst seviye Edge+ tanıtıldı

Motorola, yeni üst seviye telefonu Edge+ modelini resmi olarak tanıttı. Telefonun fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi |
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Motorola sahalara geri döndü: Üst seviye Edge+ tanıtıldı

Motorola, üst seviye akıllı telefon pazarına bu sefer daha sağlam bir şekilde geri döndü. Şirket, oldukça iddialı özelliklere sahip Motorola Edge+ modelini resmi olarak tanıttı.

Gelin telefonun özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

motorola

MOTOROLA EDGE+ ÖZELLİKLERİ

6,7 inç büyüklüğünde ve 90Hz yenileme hızına sahip  Full HD+ OLED ekranla karşımıza çıkan Motorola Edge+, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'ten alıyor.

12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip telefonda, 108 MP + 16 MP + 8 MP arka kamera ve 25MP ön kamera yer alıyor.

18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile karşımıza çıkan Motorola Edge+, aynı zamanda son çıkan üst seviye telefonlarda pek görmediğimiz 3.5mm kulaklık girişine de sahip.

moyotols

MOTOROLA EDGE+ FİYATI

Son olarak Android 10 işletim sistemine sahip Motorola Edge+ modelinin fiyatı ise 1.000 dolar olarak açıklandı.

Instagram: @eshteknoloji

Motorola sahalara geri döndü: Üst seviye Edge+ tanıtıldı

Motorola sahalara geri döndü: Üst seviye Edge+ tanıtıldı

Motorola sahalara geri döndü: Üst seviye Edge+ tanıtıldıMotorola sahalara geri döndü: Üst seviye Edge+ tanıtıldı

Motorola sahalara geri döndü: Üst seviye Edge+ tanıtıldı

Motorola sahalara geri döndü: Üst seviye Edge+ tanıtıldıMotorola sahalara geri döndü: Üst seviye Edge+ tanıtıldıMotorola sahalara geri döndü: Üst seviye Edge+ tanıtıldı

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