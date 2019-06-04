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Motorola üst seviye telefon üretme işinden vazgeçti

Motorola, bu yıl içinde yeni bir üst seviye akıllı telefon piyasaya sürmeyeceklerini doğruladı.

Haber Merkezi | 04.06.2019 - 22:35..
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Motorola, birkaç gün önce Moto Z serisinin en yeni üyesi Moto Z4 akıllı telefon modelini piyasaya sürmüştü. Şirket, bu telefonda üst seviye özellikler tercih etmemesine rağmen telefonu yüksek fiyatlı piyasaya sürmesi ile birçok eleştiri almıştı. Yeni gelen bilgilere göre akıllı telefon üreticisi Motorola, bu sene içerisinde Z serisine ait yeni bir akıllı telefon üretmeyecek

batarya

AMİRAL GEMİSİ ÜRETMEYECEK

Özellikle son telefonlarında üst seviye Snapdragon 855 işlemcisini tercih etmeyen Motorola, en son 2017 yılında amiral gemisi işlemci kullanan Moto Z Force modelini piyasaya sürmüştü. Bütün bunlar göz önüne alındığında şirketin önümüzdeki süreçte yeni bir üst seviye model üretmeyeceği tahmin ediliyordu ve şirket yaptığı açıklamada bunu doğrulamış oldu.

mad box

Özellikle son yıllarda Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi üreticilerin gölgesinde kalan Motorola, artık üst seviye modellerden daha çok prta seviye akıllı telefonlara odaklanacak.

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