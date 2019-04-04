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Motorola'nın 3 kameralı yeni bir telefonu ortaya çıktı

Yeni ortaya çıkan görüntülere göre Motorola, üç arka kameraya sahip yeni bir telefon üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 10:59..
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Akıllı telefonların bir hayli üstün özelliklere sahip olduğu günümüzde çoklu kamera tasarımları da yaygınlaştı. İlk başta ikili kameralara sahip akıllı telefonlar piyasaya çıkarken, ardından üçlü hatta dörtlü arka kameraya sahip telefonlar üretildi.

Yeni ortaya çıkan bir sızıntıya göre Motorola, üç arka kameraya sahip yeni bir telefon üzerinde çalışıyor.

motorola

TASARIM VE EKRAN ÖZELLİKLERİ

Yeni sızdırılan yukarıdaki görüntüye göre telefonun arkasındaki üç kameranın altında çift LED flaş ışığı ve hemen ortada Motorola logosu bulunan bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Telefonun ön tarafına baktığımızda ise sol üst köşede ekran deliğine yerleştirilen bir adet kamera olduğu görülüyor. Ayrıca telefonun üst kısmında bir kulaklık girişi ve alt kısmında ise bir USB-C bağlantı noktası göze çarpıyor. İddialara göre bu telefon 6,2 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip olacak.

Motorola'nın yeni akıllı telefonunun çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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