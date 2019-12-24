Motorola'nın katlanabilir telefonu Razr'ın çıkış tarihi ertelendi

Samsung ve Huawei'nin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından, bir hamle de Motorola'dan geldi. Şirket, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen katlanabilir telefonu Razr'ı resmen tanıtmıştı.

Samsung'un ve Huawei'nin katlanabilir telefonlarının aksine dikey olarak katlanan telefon, 25 Aralık'ta ön siparişe açılacak ve 9 Ocak'ta resmen satışa çıkacaktı. Ancak şirket, telefonun satış tarihini süre belirtmeden erteledi.

"YOĞUN İLGİ VAR"

Motorola, söz konusu ertelemenin çok ileri bir tarih olmayacağı ve yoğun ilgi nedeniyle böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Ancak 1.500 dolardan satışa çıkacak telefona fazla talebin olması, birçok kullanıcının kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X modellerinde oluşan ekran sorunları nedeniyle satış tarihleri gecikmişti. Aynı sorunların Motorola Razr modelinde de olup olmadığı şu an için bilinmiyor.

MOTOROLA RAZR ÖZELLİKLERİ

6,2 inç büyüklüğünde esnek OLED ekrana sahip Motorola Razr, 2142 x 876 piksellik bir ekran çözünürlüğüne sahip. Ayrıca telefon kapatıldığında, dış tarafında 2.7 inç büyüklüğünde ikinci bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu ikinci ekran, telefonu açmak zorunda kalmadan, bildirimlere yanıt vermenize, kamerayı kullanmanıza, müzik dinlemenize ve daha birçok şeye erişmenize olanak tanıyor.

Qualcomm Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan telefonda, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Motorola Razr'ın kamera özelliklerine baktığımızda, Sony IMX519 sensörlü 16MP ana kamera ve 5MP ön kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameralarda aynı zamanda otomatik sabitleme, yapay zeka desteği ve gece modu gibi özellikler de yer alıyor.

15W hızlı şarj desteğine sahip 2510 mAh batarya kapasitesiyle kullanıcılarla buluşacak telefonun satış fiyatı ise 1.499 dolar olacak.

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