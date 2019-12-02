Motorola'nın katlanabilir telefonu Razr'ın ekran tamir ücreti

Samsung ve Huawei'nin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından, bir hamle de Motorola'dan geldi. Şirket, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen katlanabilir telefonu Razr'ı resmen tanıttı.

Katlanabilir akıllı telefonların pahalı olması nedeniyle, ekranları da neredeyse bir akıllı telefon fiyatına tamir ediliyor. Ancak Motorola, katlanabilir telefonu Razr'ın ekranını daha ucuza tamir edeceğini açıkladı.

MOTOROLA RAZR EKRAN TAMİR ÜCRETİ

Motorola, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, katlanabilir telefonu Razr'ın ekran tamir ücretini duyurdu. Ekran tamiri için 300 dolarlık bir ücret ödeneceği belirten şirket, rakip katlanabilir telefonlara göre fiyatı oldukça uygun tuttu.

Samsung ve Huawei'nin katlanabilir telefonları Galaxy Fold ve Mate X'e baktığımızda, ekran tamir ücretlerinin 600 doları aştığını görüyoruz. Motorola ise ekran tamir ücretini rakiplerinin yarısına kadar düşürdü.

MOTOROLA RAZR ÖZELLİKLERİ

6,2 inç büyüklüğünde esnek OLED ekrana sahip Motorola Razr, 2142 x 876piksellik bir ekran çözünürlüğüne sahip. Ayrıca telefon kapatıldığında, dış tarafında 2.7 inç büyüklüğünde ikinci bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu ikinci ekran, telefonu açmak zorunda kalmadan, bildirimlere yanıt vermenize, kamerayı kullanmanıza, müzik dinlemenize ve daha birçok şeye erişmenize olanak tanıyor.

Qualcomm Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan telefonda, 6 GB RAMve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Motorola Razr'ın kamera özelliklerine baktığımızda, Sony IMX519 sensörlü 16MPana kamera ve 5MP ön kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameralarda aynı zamanda otomatik sabitleme, yapay zeka desteği ve gece modu gibi özellikler de yer alıyor.

15W hızlı şarj desteğine sahip 2510 mAh batarya kapasitesiyle kullanıcılarla buluşacak telefonun satış fiyatı ise 1.499 dolar olacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.