Motorola'nın katlanabilir telefonundan yeni görüntüler

Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıttıktan sonra Huawei de kendi katlanabilir telefonu Mate X'i tanıtarak, bir anda ilgi odağı olmuştu. Katlanabilir telefon haberlerini sıkça duyduğumuz şu günlerde, bir hamle de Motorola'dan geliyor.

Şimdiye kadar gördüğümüz katlanabilir telefonlardan farklı olacak Motorola RAZR, dikey bir biçimde katlanıyor. Telefonun yeni görüntüleri ise Çinli sosyal medya sitesi Weibo'da paylaşıldı.

Üçgen prizma şeklinde bir kutunun içinde satışa çıkacak Motorola RAZR, katlanabilir şarj aleti, USB Type-C bağlantı kablosu, kulaklık ve 3,5mm jak dönüştürücü ile beraber satılacak.

Katlanabilir bir ekrana sahip Motorola RAZR'ın üst tarafında ise bir çentik bulunacak. Telefonun dış kısmında da ikinci bir ekran olacağına dair söylentiler ortaya çıksa da sızdırılan fotoğraflarda bunu net bir şekilde doğrulayamıyoruz.

MOTO RAZR ÖZELLİKLERİ

Moto RAZR'ın, 2,2 GHz hızında ve Adreno 616 grafiklerinde çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 710 tarafından destekleneceği tahmin ediliyor. 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçeneği bulunacak telefon, 27W TurboPower şarjı da destekleyecek.

2,730mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olması beklenen telefonun, kameraları ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

1.500 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenen telefon hakkında şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor.

Peki siz katlanabilir telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.