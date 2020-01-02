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Motosiklet çarpan annesini görünce inanamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Kahraman (54), motosikletin çarpışması sonucu yaralandı. yoldan geçen oğlu annesini yaralı görünce şok oldu.

DHA | 02.01.2020 - 18:54..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Osmaniye Mahallesi, Altay Caddesi üzerinde bulunan kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Kahraman’a, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, yaralandı. Motosiklet sürücüsü yaralıyı bırakıp kaçtı.

Kaza yerinden geçerken yaralının annesi olduğunu öğrendi -2

TESADÜFEN ORADAN GEÇİYORDU

Yaralı kadının yardımına koşanlar, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada kaza yerinden geçen Oğuz Kahraman, yerde yatan kadının annesi olduğunu görünce şok yaşadı.

Kaza yerinden geçerken yaralının annesi olduğunu öğrendi -4

ANNESİNİ BİR AN BIRAKMADI

Araçtan inerek yaralı annesinin yanına giden genç, ambulans gelene kadar annesinin elini bir an olsun bırakmadı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Ambulansın arkasından hastaneye gelen Oğuz Kahraman annesini burada da yalnız bırakmadı. Serpil Kahraman, tedaviye alındı.
Trafik ekipleri, kaza sonrası kaçan motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışama başlattı.

Kaza yerinden geçerken yaralının annesi olduğunu öğrendi -3



Kaza yerinden geçerken yaralının annesi olduğunu öğrendi -5

Kaza yerinden geçerken yaralının annesi olduğunu öğrendi -6

Kaza yerinden geçerken yaralının annesi olduğunu öğrendi -7

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