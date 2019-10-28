taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7344
Euro
6.3608
Altın
1506.34
Borsa
99838.3
Gram Altın
277.297
Bitcoin
53781.21

Motosiklet hırsızlarına göz açtırmadı

Kağıthane'de kaldırıma park edilen motosikleti çalmaya çalışan hırsızlara bir vatandaş engel oldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA | 28.10.2019 - 13:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Cihangir Erkan motosikletini, İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi kaldırıma park etti.

DURAKTA BEKLEYEN KİŞİ MÜDAHALE ETTİ

Motosikletle gelen 2 kişi, Cihangir Erkan'ın motosikletinin önce disk, ardından direksiyon kilidini kırarak götürmeye çalıştı. O sırada durakta otobüs bekleyen İdris Patlı, Cihangir Erkan'ın motosikletinin çalındığını anladı ve hırsızlara müdahale etti.

HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI

Patlı, motosikleti götürmeye çalışan hırsızın üstüne atladı. Şüpheli; Patlı'nın elinden kurtulmayı başarırken, hırsızlar geldikleri motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

Motosiklet hırsızlarına engel oldu İZLE

"KORKMADAN ÜZERLERİNE GİTTİM"

Motosiklet hırsızlarını engelleyen İdris Patlı, "Otobüs beklerken iki kişi geldi. İki kişi oldukları için birini motosikletin sahibi sandım. Geldikleri motosikleti de çalışır halde bıraktılar. Park halindeki motosikletin biri ön disk kilidine eğildi, diğeri ayaktaydı, çat diye bir kırılma sesi geldi. O da benim dikkatimi çekti. Motosikleti çaldıklarını fark edince, hemen üzerlerine fırladım. O an müdahale ettim, ikisi de geldikleri motosiklete binip kaçtılar. O an motosikleti kurtarmanın peşindeydim, insanlık görevimi yaptım. Yapabildiysem ne mutlu bana. Sahibi de dişçideymiş, geldiğinde şoktaydı, o da bir şey diyemedi. Korkmadan üzerlerine gittim, kendimi düşünmedim, o an sadece motosikleti kurtarmak istedim. O gün o motosikletin sahibinin acı yaşamasına engel oldum." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Eskort sitesi operasyonu: 10 gözaltı
Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları eskort sitesi ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Yaya geçidini kullanmayan yaşlı adama otomobil çarptı
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, yakında bulunan üst geçidi kullanmayınca otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da iki araç kafa kafaya çarpıştı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 4'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.
Bursa'da bir kişi belediye binasının camını kırıp güvenlikçiye saldırdı
Gemlik'te bir kişi, belediye binasının camını kırıp güvenlikçiyi darbetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

176
Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

372
Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

101
Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

112
Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

317
Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici

Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici

46
ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir