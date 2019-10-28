Motosiklet hırsızlarına göz açtırmadı

Cihangir Erkan motosikletini, İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi kaldırıma park etti.

DURAKTA BEKLEYEN KİŞİ MÜDAHALE ETTİ

Motosikletle gelen 2 kişi, Cihangir Erkan'ın motosikletinin önce disk, ardından direksiyon kilidini kırarak götürmeye çalıştı. O sırada durakta otobüs bekleyen İdris Patlı, Cihangir Erkan'ın motosikletinin çalındığını anladı ve hırsızlara müdahale etti.

HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI

Patlı, motosikleti götürmeye çalışan hırsızın üstüne atladı. Şüpheli; Patlı'nın elinden kurtulmayı başarırken, hırsızlar geldikleri motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

Motosiklet hırsızlarına engel oldu İZLE

"KORKMADAN ÜZERLERİNE GİTTİM"

Motosiklet hırsızlarını engelleyen İdris Patlı, "Otobüs beklerken iki kişi geldi. İki kişi oldukları için birini motosikletin sahibi sandım. Geldikleri motosikleti de çalışır halde bıraktılar. Park halindeki motosikletin biri ön disk kilidine eğildi, diğeri ayaktaydı, çat diye bir kırılma sesi geldi. O da benim dikkatimi çekti. Motosikleti çaldıklarını fark edince, hemen üzerlerine fırladım. O an müdahale ettim, ikisi de geldikleri motosiklete binip kaçtılar. O an motosikleti kurtarmanın peşindeydim, insanlık görevimi yaptım. Yapabildiysem ne mutlu bana. Sahibi de dişçideymiş, geldiğinde şoktaydı, o da bir şey diyemedi. Korkmadan üzerlerine gittim, kendimi düşünmedim, o an sadece motosikleti kurtarmak istedim. O gün o motosikletin sahibinin acı yaşamasına engel oldum." dedi.