taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8087
Euro
6.3567
Altın
1525.87
Borsa
98342.9
Gram Altın
284.77

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Laleli'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet üzerinde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişide feci şekilde yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

İHA | 03.09.2019 - 08:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Ordu Caddesi'nden Aksaray yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu 34 VA 3390 plakalı motosiklet, Laleli tramvay durağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 PB 167 plakalı otomobil ile yandan çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi, yere savruldu.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada ağır yaralanan motosikletteki diğer kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede trafik kontrollü şekilde verildi. Polis, kazaya karışan otomobilin sürücüsünü ise gözaltına aldı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay ilgili inceleme devam ediyor.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

146
Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

133
Rusların tatil tercihi Türkiye

Rusların tatil tercihi Türkiye

42
Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

42
Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı

Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı

34
PYD Suriye'de Barzani'ye yakın kanalı kapattı

PYD Suriye'de Barzani'ye yakın kanalı kapattı

13
Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti

Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir