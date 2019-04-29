Motosiklet kazasında ölen Özge, toprağa verildi

Mustafa Demir yönetimindeki 45 FZ 757 plakalı motosiklet, önünde giden ve sola dönüş yapmak için manevra yapan Süleyman Arı'nın yönetimindeki 09 NY 444 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her ikisinin de kaskı takılı olan motosiklet sürücüsü Demir ile arkasında oturan kuzeni evli ve 1 çocuk annesi, kuaför Özge Varlık yola savruldu. Metrelerce yerde sürüklenen Demir ve Varlık yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Vatandaşın ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Demir ile Özge Varlık'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Özge Varlık, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Demir'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Arı, sevk edildiği adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özge Varlık için Zafer Mahallesi'nde bulunan Zafer Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlende kılınan namaz sonrası Özge Varlık, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.













