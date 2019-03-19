Motosiklet kazasında sürücü öldü tavuk ve civciv kurtuldu

Kaza merkez Yüreğir ilçesi, Danişment Mahallesi'nde meydana geldi. Evine giden Müslüm Buzkiz'in kullandığı 01 C 2484 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

MOTOSİKLETİYLE SUYA DÜŞTÜ

Kaza yerinden geçen vatandaşlar, sulama kanalındaki motosikleti görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve Cankur ekibi sevk edildi. Motosikletiyle birlikte suyun içine gömülen Buzkiz'in, yapılan kontrollerin ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Buzkiz'in cansız bedeni, Cankur ekiplerince çıkarıldı.

SEPETTEKİ TAVUK VE CİVCİVLER KURTARILDI

Öte yandan, Buzkiz'in cesedinin çıkarıldığı sırada motosikletinin sepetine bağlı bir tavuk ve bir civciv ise seslerinden fark edilerek kurtarıldı.