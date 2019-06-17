Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Vedat Özer idaresinde 35 ACZ 240 plakalı motosiklet Onat Caddesi'nde sol şeritte park halindeki 35 S 95142 plakalı otobüse arkadan çarptı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Kazada, sürücüyle motosikletin arkasında oturan Orhan Seyrek (36) yaralandı. Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Vedat Özer hayatını kaybetti. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Orhan Seyrek’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Vedat Özer'in bir ay önce baba olduğu öğrenildi. Özer'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.