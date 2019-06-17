taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9163
Euro
6.6409
Altın
1338.96
Borsa
90787.01
Gram Altın
254.991

Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde motosikletin park halindeki otobüse çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

AA | 17.06.2019 - 02:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Vedat Özer idaresinde 35 ACZ 240 plakalı motosiklet Onat Caddesi'nde sol şeritte park halindeki 35 S 95142 plakalı otobüse arkadan çarptı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Kazada, sürücüyle motosikletin arkasında oturan Orhan Seyrek (36) yaralandı. Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Vedat Özer hayatını kaybetti. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Orhan Seyrek’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada yaşamını yitiren Vedat Özer'in bir ay önce baba olduğu öğrenildi. Özer'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

404
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

159
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

290
İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

183
Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

1
Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

1
İspanya'da Galisya Direnişi terör örgütüne operasyon

İspanya'da Galisya Direnişi terör örgütüne operasyon

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir