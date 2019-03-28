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Motosiklet refüje çarptı, 17 yaşındaki genç öldü

Bodrum'da motosiklet refüje çarptı. Feci kazada 18 yaşındaki sürücü yaralandı, arkadaki arkadaşı ise yaşamını yitirdi.

DHA | 28.03.2019 - 08:38..
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Muğla Gümbet'ten Bodrum yönüne giden Onur Canlı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldiğinde kullandığı 48 PK 676 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet, refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Canlı ile arkasındaki arkadaşı 17 yaşındaki Aydoğan Varol, yola savruldu.

Motosiklet refüje çarptı, 17 yaşındaki genç öldü

MOTORİZE EKİP MÜDAHALE ETTİ

Yaralanan iki gence, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen motorize 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra iki genç, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gençlerden durumu ağır olan Aydoğan Varol, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Motosiklet refüje çarptı, 17 yaşındaki genç öldü

MEZUNİYETİNİ GÖREMEDİ

Bodrum Ayşe Gülsevim Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan ve sosyal medyada son olarak mezuniyet için çekilen fotoğraflarını paylaşan Varol'un; acı haberi alan ailesi, yakınları, arkadaşları hastaneye akın etti.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Aynı okuldan geçen yıl mezun olduğu öğrenilen ve kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü Onur Canlı ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Motosiklet refüje çarptı, 17 yaşındaki genç öldü

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Motosiklet refüje çarptı, 17 yaşındaki genç öldü

Motosiklet refüje çarptı, 17 yaşındaki genç öldü

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