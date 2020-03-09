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Motosiklet sürücüleri trafikte direksiyon değiştirdi

Bakırköy'de, sahil yolundaki bir motosiklet sürücüsünün, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturan kişiyle yer değiştirdiği anlar kameraya yansıdı.

İHA | 09.03.2020 - 09:17..
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, sahil yolunda iki motosiklet sürücüsü seyretmeye başladı.

Bir süre sonra motosikletlilerden biri diğerine arkasındakiyle yer değiştirmesini istedi.

SEYİR HALİNDEYKEN YER DEĞİŞTİRDİLER

Arkadaşının isteğinin kırmayan motosikletli maganda, seyir halindeyken arkasındakiyle yer değiştirdi. Yaptıkları hareketle yürekleri ağza getiren magandalar, hem kendi hem de sürücülerinin canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Yaşananları kask kamerasıyla kaydeden diğer motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medyada paylaştı.

Motosiklet sürücüleri trafikte direksiyon değiştirdi

Motosiklet sürücüleri trafikte direksiyon değiştirdi

Motosiklet sürücüleri trafikte direksiyon değiştirdi

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