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Motosiklet sürücüsü, görmediği bariyere çarptı

Kuşadas'nda yola çıkan motosiklet sürücüsünün bariyeri görmeyerek çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 14.03.2020 - 07:48..
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Aydın Kuşadası’nda otoparkın bariyerini görmeyen bir motosiklet sürücüsünün yol açtığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. İzleyenleri aynı zamanda hem üzen hem de gülümseten olay Kuşadası’nda bir otoparkta meydana geldi.

BARİYERİ GÖRMEYİNCE ÇARPARAK DÜŞTÜ

Kimliği belli olmayan bir motosiklet sürücüsü, otoparktan çıkış yaparken kapalı olan demir bariyeri görmedi ve bir anda bariyere çarparak yere düştü. Bir anlık şaşkınlık yaşayan ve düştüğü yerden kalkan sürücü tekrar motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Motosiklet sürücüsü, görmediği bariyere çarptı

Motosiklet sürücüsü, görmediği bariyere çarptı

Motosiklet sürücüsü, görmediği bariyere çarptı

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