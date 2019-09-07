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Motosiklet sürücüsünün park inadı esnafı bezdirdi

Kadıköy’de trafiğe kapalı cadde üzerinde motosikletini sürekli aynı yere park ederek esnafı bezdiren sürücüye, unutamayacağı bir ders verildi.

İHA | 07.09.2019 - 10:44..
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Kadıköy'de motosikletini sürekli cadde üzerinde bulunan dükkanlarının önüne park eden sürücü, esnafı kızdırdı.

Motosikletin etrafını A4 kağıtları ile kapatan esnaf, bütün kağıtların üzerine aynı notu yazdı. Esnaf bununla da yetinmeyerek, motosikleti park edilen yerden kaldırarak başka yere koydu.

"UTANACAK YÜZ YOK"

Nota, “Sevgili arkadaşım” diye başlayan esnaf, “Şu bindiğin motora azcık saygın olsun. Bir motor bu şekilde bırakılır mı? Defalarca esnaf arkadaşlarla kaldırdık, yolunun kenarına attık, görür de utanırsın dedik. Anlaşılan utanacak yüz yok. Bence artık bu yazıyı okuduktan sonra aynı şeyi yapacağını sanmıyorum. Çünkü tekrar o şekilde karşılaşırsak, motorunu 6 sokak aşağıda nizami park edilmiş olarak bulacaksın.” yazıldı.

Motosiklet sürücüsünün park inadı esnafı bezdirdi VİDEO

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