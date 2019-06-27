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Motosiklet üzerinde şov yapanlar para cezasından kaçamadı

İstanbul'da seyir halindeki motosikletin üzerinde yaptıkları şovu kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşan 2 sürücü, yakalanarak 4 bin 722 lira para cezasına çarptırıldı.

İHA | 27.06.2019 - 12:32..
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Motosiklet üzerinde şov yapanlar para cezasından kaçamadı

İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü, seyir halinde olan motosiklette kız arkadaşının üzerinden atlayarak gidonun başına geçmiş ve motosikleti kullanmaya devam etmişti.

B.S. isimli şahsın görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmasının ardından olay, medyaya yansımıştı. Olayla ilgili olarak sürücü B.S. ile E.A., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.

Motosiklette kız arkadaşının üzerinden atlayan maganda ARŞİV

KESİLEN CEZALAR

Gözaltına alınan sürücü B.S.ye, Mahkemelerce veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirten yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamak maddesinden 235 lira, Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 108 lira olmak üzere toplamda 2 bin 361 lira para cezası uygulandı.

Motosiklet üzerinde şov yapanlar para cezasından kaçamadı


POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Sürücü E.A.’ya ise sürücü belgesiz olarak araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 108 lira, motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaktan dolayı 235 lira olmak üzere toplamda 2 bin 361 lira para cezası uygulandı.

Sürücü B.S. hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, E.A. ise Çekmeköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Seyir halindeki motosiklette şov yapan maganda haberi
Motosiklet üzerinde şov yapanlar para cezasından kaçamadı

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