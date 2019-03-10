Motosiklet yarışı faciayla sonlandı

Niğde-Kayseri yolu Aktaş mevkiinde 16 yaşındaki Ramazan Taş ve arkadaşı Mustafa Zeybek, motosikletleriyle yarışa başladı. Yarış esnasında motosikletlerin birbirine çarpması sonucu devrilen motosikletlerden düşen gençler, metrelerce sürüklendi.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Çevredeki vatandaşlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ramazan Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



