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Motosiklete binen 3 kişinin tehlikeli yolculuğu

Bir motosiklete binen 3 kişi hem kendi canlarını hem de D-100 Karayolu'nda seyir eden diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

DHA | 18.06.2019 - 08:50..
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D-100 Karayolu'nda bir motosiklete binen 2 kişi düz otururken 3'üncü kişinin hem ters binmesi hemde eliyle bir valizi taşıması dikkat çekti. Tehlikeye aldırmadan yolda ilerleyen motosiklet D-100 Karayolu'ndan, Bahçelievler istikametine döndü.

VALİZ TAŞIDILAR

Sokak aralarında da yolculuğuna devam eden motosiklet sürücüsü zaman zaman da devrilme tehlikesi yaşadı.

Motosiklete binen 3'üncü kişi valizi tutmakta zorluk çektiği görüldü. Bir süre sokak aralarında yolcuğuna devam eden motosiklet sürücüsü gözden kayboldu.

Motosiklete binen 3 kişinin tehlikeli yolculuğu

Motosiklete binen 3 kişinin tehlikeli yolculuğu

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