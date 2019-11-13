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Motosiklete binen iki genç, kaza yaptı

Kağıthane’de sokak arasında motosikletle süratli bir şekilde seyreden genç sürücü ve arkadaşı, park halindeki araca çarparak havalandıktan sonra takla atarak yere savruldu.

İHA | 13.11.2019 - 09:36..
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İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde gece yarısı motosiklete binen 16 yaşındaki sürücü, 15 yaşındaki arkadaşını da arkasına alarak yola çıktı.

Gençler ara sokaklarda bir süre tur attıktan sonra sürücü hız yapmaya başladı.

HIZLANINCA VİRAJI ALAMADI

Mahalledeki bir sokağa geldiğinde daha da hızlanan genç, virajı dönemeyerek sert bir şekilde park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkadaşları metrelerce havalanarak yere savruldu. Kaza sonucu 2 genç vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane’de motosiklete binen iki genç, kaza yaptı ViDEO

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Kazanın ardından sesleri duyan mahalle sakinleri, koşarak olay yerine geldi. Yerde acı içerisinde kıvranan gençlerin başına giden vatandaşlar, yardımda bulunarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sokaktaki binalarda yaşayan vatandaşların neredeyse tamamının olay yerine geldiği kazada, yaralı gençler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklete binen iki genç, kaza yaptı

"DURUMLARI NORMAL DEĞİL"

Zarar gören park halindeki araçtaki hasar ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma yaparak tutanak tuttu.  Kaza hakkında konuşan esnaf Tufan Yalçın, “15-16 yaşlarında motosikletli 2 delikanlı, o kadar hızlı gelip buradaki araca önden çarpıp üzerinden takla atarak yere düşüyor. Gecenin ilerleyen saatleri olduğu için kimsede yok. Zaten hasar gören aracın arkasındaki araç bile yerinden oynadı. Çok çok hızlıydılar. Bunlar zaten birkaç dakika yerde hareketsiz yattılar. Daha sonra mahalleli gelip yardım etmeye çalışıyorlar. Durumları normal değil. Çocukların gece saatlerinde ebeveynleri olarak nerede olduklarını araştırmamız gerekiyor. Çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor.” dedi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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