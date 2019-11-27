Motosikletin çarptığı kadın 72 gün sonra öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Caddesi’nde yaşayan Pembe Akın’a (64), 16 Eylül günü cadde üzerinde yürüdüğü esnada motosiklet çarpmıştı.

Çarpma sonrası ağır yaralanan kadın, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

72 gündür hastanede tedavisi süren Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk annesi olan Akın’ın cenazesi, Kalemci Köy Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası köy mezarlığında toprağa defnedildi.



