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İstanbul'da motosikletiyle kadına çarpıp kaçtı

Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına bir motosikletli çarparak olay yerinden uzaklaştı.

İHA | 26.06.2019 - 10:21..
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İstanbul Esenyurt’un en işlek caddelerinde, bir kadın cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştı. Olay yerine 100 metre mesafede olan üst geçidi kullanmadan karşıya geçmeye çalışan kadına kırmızı renkli bir motosiklet çarptı.

KADIN METRELERCE İLERİ SAVRULDU

Çarpmanın etkisi ile kadın metrelerce ileriye savruldu ve motosiklet sürücüsü de yaralandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün kadına çarpması kadının ve motosiklet sürücüsünün savrulması görülüyor. Görüntülerin devamında ise yaralı kadına vatandaşların yardımı esnasında olaya karışan motosikletin ve sürücüsünün kaçması yer alıyor.

Motosikletiyle kadına çarptı, 'yaralı halde bırakıp kaçtı'

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