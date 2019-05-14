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Motosikletiyle makas atan maganda

Kask kamerasıyla kayıt altına aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan maganda, trafikte adeta terör estirdi.

İHA | 14.05.2019 - 09:42..
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dün gece saatlerinde seyreden motosikletli bir anda hızlanmaya başladı. Süratini artıran sürücü ardından köprünün üzerinde seyreden araçların arasında süratli bir şekilde makas atmaya başladı. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca hiçe sayan sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.

MAKAS TERÖRÜ

Şov uğruna akrobatik hareketler yapmayı da ihmal etmeyen maganda, tek tekerlek üstünde de gitmeyi denedi ancak başaramadı. Köprüde adeta terör estiren motosikletli maganda, o anları kask kamerası ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Motosikletiyle makas atan maganda VİDEO

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