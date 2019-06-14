taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.868
Euro
6.6223
Altın
1353.49
Borsa
90501.48
Gram Altın
255.029

Motosikletli genç kız 40 metre sürüklendi

Motosikletinin hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki genç kız, önce tretuvara ardından da duvara çarptıktan sonra 40 metre sürüklenerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA | 14.06.2019 - 09:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

22 yaşındaki Buse Karabulut, sabah saatlerinde iş yerine gitmek için 34 FM 2494 plakalı motosikletine binerek yola çıktı. Genç kız tünele girdikten bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet önce tretuvara ardından da tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendisi ve motosikletiyle sürüklenen Buse Karabulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosikletli genç kız 40 metre sürüklendi

40 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan ölçüm çalışmalarında genç kızın çarptıktan sonra 40 metre, motosikletin ise 65 metre sürüklendiği tespit edildi.

Çalışmaların ardından üstü bezle kapatılan genç kızın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Motosikletli genç kız 40 metre sürüklendi

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, genç kızın kazada hayatını kaybettiğini haber alan yakınları hastaneye geldi. Yetkililerden bilgi alan acılı aile, kızın cenazesini teslim alarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürdü.

Yapılan incelemeler sonucunda Buse Karabulut’un geçtiğimiz 16 Aralık 2018 tarihinde “alkollü araç kullanmak” suçunda ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Motosikletli genç kız 40 metre sürüklendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

144
Rusya'dan polislerin Türkiye'de tatil yapmasına onay

Rusya'dan polislerin Türkiye'de tatil yapmasına onay

35
Rumlar'dan Türk sondaj gemisi mürettebatına tutuklama kararı

Rumlar'dan Türk sondaj gemisi mürettebatına tutuklama kararı

58
Canlı yayında 'bunak' tartışması

Canlı yayında 'bunak' tartışması

34
Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti

Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti

11
Yeni askerlik sisteminde 12 celp dönemi olacak

Yeni askerlik sisteminde 12 celp dönemi olacak

34
Mustafa Denizli, Traktör Sazi'ye imza attı

Mustafa Denizli, Traktör Sazi'ye imza attı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir