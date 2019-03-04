taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.377
Euro
6.1121
Altın
1292.98
Borsa
103769.94
Gram Altın
223.547

Motosikletli kendisini sıkıştıran sürücüye tokat attı

Motosikletini aracın önüne kırarak sürücünün üstüne yürüyen adam kavga çıkardı.

İHA | 04.03.2019 - 09:30..
  1. Haberler
  2. Video Haber
Whatsapp ile paylaş

Olay, dün saat 15.20 sıralarında E-5 Karayolu Bakırköy İncirli mevki’i Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Merter’den Yenibosna’ya seyir halinde olan 34 NY 5343 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, önünde seyreden ticari taksiyi sollamak istedi. Taksiyi sollayan sürücü hemen ardından kontrolsüz bir şekilde şeride girdi.

Ancak otomobil sürücüsü, o esnada araçların sağından sür’atli bir şekilde seyir halinde olan motosikletliyi aracıyla bariyerler arasında sıkıştırdı. Mutlak bir ölümden kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü, yaşadığı şokun ardından motosikletini otomobilin önüne kırdı.

Motosikletli kendisini sıkıştıran sürücüye tokat attı ViDEO

KÜFÜRLER EDİP SÜRÜCÜNÜN BOĞAZINI SIKTI

Aracın önünde durduktan sonran motosikletinden inen öfkeli sürücü, otomobil sürücünün yanına gitti. Küfürler yağdıran motosikletli ardından adamın boğazını sıkarak birkaç kez tokat attı.

Olayı gören çevredeki sürücülerde motosikletlinin yanına gelerek onu sakinleştirmeye çalıştı.

Motosikletli kendisini sıkıştıran sürücüye tokat attı

Ancak araçta sürücünün bebeği ve ailesi olduğu uyarılarına rağmen öfkeli sürücü, küfürler ederek saldırmaya devam etti. Bir süre sonra araç sürücüsü motosikletli ile konuşmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay nedeniyle Edirne istikametinde meydana gelen trafik yoğunluğu, sürücülerin ayrılmasının ardından normale döndü.

Motosikletli kendisini sıkıştıran sürücüye tokat attı

Motosikletli kendisini sıkıştıran sürücüye tokat attı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma'nın son anketi

155
Emeklilik için prim ödeyenler paralarını geri alabilecek

Emeklilik için prim ödeyenler paralarını geri alabilecek

31
Özgür Özel'in istemediği aday kesinleşti

Özgür Özel'in istemediği aday kesinleşti

41
Fenerbahçe'den tartışmalı penaltı yorumu: Karar doğru

Fenerbahçe'den tartışmalı penaltı yorumu: Karar doğru

43
Bolton'a beklemediği yerden soru geldi

Bolton'a beklemediği yerden soru geldi

30
Kılıçdaroğlu İzmir mitinglerini iptal etti

Kılıçdaroğlu İzmir mitinglerini iptal etti

52
Amedspor'dan açıklama: Elinde jilet yoktu

Amedspor'dan açıklama: Elinde jilet yoktu

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir