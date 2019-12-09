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Motosikletli maganda İstanbul sokaklarında

Sarıyer’in çeşitli noktalarında bir maganda motosikletine sırtüstü uzanıp ayaklarını da gidona uzattıktan sonra metrelerce tek tekerlek üzerinde gitti.

İHA | 09.12.2019 - 09:49..
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İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi.

TEK TEKER ÜZERİNDE 'MAKAS'

Tüm uyarılara, ağır para cezalarına rağmen megakentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Sarıyer’in çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek ve “makas” atarak, trafiği tehlikeye düşürdü.

Motosikletli maganda İstanbul sokaklarında

SIRTÜSTÜ UZANDI, AYAKLARINI GİDONA KOYDU

Megakentte adeta terör estiren maganda, Maslak Büyükdere Caddesi, İstinye Katar Caddesi gibi trafiğin işlek olduğu noktalarda da aynı hareketleri sürdürerek hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Tüm bu yaptıklarıyla yetinmeyen motosikletli genç, arkadaşlarıyla beraber Sarıyer Ayazağa’da trafiğe açık olan bir alana gitti. Burada çeşitli denemeler yapan genç, motosikletine sırtüstü uzanarak ayaklarını da gidona uzattı.

Motosiklete sırtüstü uzanıp tek tekerlek üzerinde gitti ViDEO

TRAFİK ŞUBE MAGANDAYI ARIYOR

Bir süre bu şekilde giden maganda ardından sırtüstü uzandığı motosiklette tek teker üzerine gitmeye başladı. Magandalıkta adeta çığır açan motosikletli, görenleri de şaşkına çevirdi. Ayazağa’daki birçok parka motosikletle giren sürücü, merdivenlerden inip çıktı. Akrobasi uğruna trafikte yapmadığını bırakmayan genç sürücü, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletli maganda İstanbul sokaklarında

Motosikletli maganda İstanbul sokaklarında

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