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Motosikletli magandanın attığı torpil otobüse denk geldi

Magandanın şakalaşmak için yaktığı torpil, yoldan geçen halk otobüsünün altında patlarken, maganda ikinci torpili egzozda patlattı.

İHA | 21.10.2019 - 12:04..
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İstanbul E-5 karayolunda Çağlayan mevkisinde 3 motosikletli, Edirne istikametine doğru seyretmeye başladı.

TORPİLLE ŞAKALAŞMAYA BAŞLADILAR

Sürücülerden biri arkadaşlarına yorulduğunu iddia ederek yol kenarında durdu. Ardından motosikletli genç arkadaşını korkutmak için cebinden torpil çıkarttı. Gencin torpili yaktığını gören arkadaşı ise koşarak kaçmaya başladı. O esnada ise genç çakmakla saniyelerce torpili yakmaya çalıştı. Korkudan bariyerlerin diğer yanına kaçan arkadaşı ise onu kovalamaya başladı.

TORPİLİ HEM OTOBÜSE ATTI HEM DE EGZOZDA PATLATTI

Motosikletli genç bir süre sonra çakmakla yaktığı torpili peşinden koştuğu arkadaşına doğru fırlattı. Karayoluna düşen torpil o esnada geçen halk otobüsünün altında patladı. Şaka uğruna yürekleri ağza getiren o genç, ardından da diğer bir torpili ise motosikletinin egzozunda yakarak patlattı.

Motosikletli magandanın attığı torpil otobüse denk geldi

KAHKAHALARLA O ANLARI KAYDETTİLER

E-5 karayolunda bu şekilde eğlenen genç, arkadaşlarının “polis geliyor” uyarısına rağmen üçüncü bir torpili de yakmaya çalıştı. Tüm bunları yaparken kahkahalara boğulan genç ve arkadaşları o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Motosikletli magandanın attığı torpil otobüsün altında patladı

Motosikletli magandanın attığı torpil otobüse denk geldi

Motosikletli magandanın attığı torpil otobüse denk geldi

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