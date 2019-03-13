Motosikletli otomobil sürücüsüne saldırdı

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Ersun Yanal, Elif Elmas'a moral verdi

Ersun Yanal, Başakşehir maçındaki performansı nedeniyle eleştirilen Elif Elmas'a görüşme yaptı ve "Moralini bozmamanı istiyorum. Sen çok iyi yerlere geleceksin" diyerek genç oyuncuya destek verdi.