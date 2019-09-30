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Motosikletli sürücü otomobile çarpıp, öldü

Adana'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün otomobile çarpma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA | 30.09.2019 - 09:45..
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde 01 AAC 833 plakalı otomobil sürücüsü, yolun sol tarafına park etti.

Bir süre sonra otomobiline binip sağ tarafa dönerek ara sokağa girmek istediği sırada, fırında çalışan 2 çocuk babası Savaş Çetin (26) motosikletle hızla gelerek, o otomobile çarptı.

KAZA ANBEAN KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, asfalt zemine düşüp sürüklendi. Çevrede kazayı gören vatandaşlar ve sürücü yaralının yardımına koştu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Motosikletli sürücü otomobile çarpıp, öldü ViDEO

SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, polis merkezine giderek teslim oldu. Hem otomobilde hem de motosiklette de maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Motosikletli sürücü otomobile çarpıp, öldü

Motosikletli sürücü otomobile çarpıp, öldü

Motosikletli sürücü otomobile çarpıp, öldü

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