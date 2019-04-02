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Motosikletli sürücü virajı alamayınca bariyere çarptı

Bursa’da otobanda hızla seyreden bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayıp bariyere çarptı. Sürücü yaralanırken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

İHA | 02.04.2019 - 11:11..
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Bursa’da tura çıkan motosiklet grubunda meydana gelen kaza, yürekleri ağızlara getirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ FACİAYI ÖNLEDİ

Otoyolda virajı alamayan motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Metrelerce yuvarlanan sürücü kazadan yaralı olarak kurtulurken, sürücünün tüm güvenlik önlemlerini alması olası faciayı önledi.

O anlar, sürücünün kaskında bulunan kameraya yansıdı.

Motosikletli sürücü virajı alamayınca bariyere çarptı ViDEO

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosikletli sürücü virajı alamayınca bariyere çarptı

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