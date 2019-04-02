Bursa’da tura çıkan motosiklet grubunda meydana gelen kaza, yürekleri ağızlara getirdi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ FACİAYI ÖNLEDİ
Otoyolda virajı alamayan motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Metrelerce yuvarlanan sürücü kazadan yaralı olarak kurtulurken, sürücünün tüm güvenlik önlemlerini alması olası faciayı önledi.
O anlar, sürücünün kaskında bulunan kameraya yansıdı.
Motosikletli sürücü virajı alamayınca bariyere çarptı ViDEO
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.