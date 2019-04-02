Motosikletli sürücü virajı alamayınca bariyere çarptı

Beşiktaş, yaz transfer döneminde milli stoperler Ömer Toprak ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

AK Parti İstanbul'un tüm ilçelerinde itiraz edecek

Adana’da doğduğundan bu yana kas erimesi hastalığıyla mücadele eden 13 yaşındaki Behlül Uflaz, evden çıkabilmek için bir akülü tekerlekli sandalye istiyor.

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Peyami Safa kimdir

Kendisini bize Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nda tanıtan, her zaman söylemekten çok yazmayı tercih eden yazar Peyami Safa'nın hayat hikayesidir.