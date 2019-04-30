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Motosikletli sürücü yayaya çarptı

Yolun karşısına geçmekte olan bir kişi, seyir halindeki motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

İHA | 30.04.2019 - 17:39..
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Samsun’un İlkadım ilçesinde, yayaya araç çarpma kazası meydana geldi.

Markette çalışan Ahmet T., motosikletiyle iş yerine gittiği sırada yolun karşısına geçmekte olan Mevlüt Y.’ye çarptı. Kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.

İFADE İÇİN POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan ve başından yaralanan Mevlüt Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ahmet T. ise ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Motosikletli sürücü yayaya çarptı

Motosikletli sürücü yayaya çarptı

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