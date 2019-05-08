Motosikletli sürücülere ceza yerine kask verildi

Trafik Haftası nedeniyle Türk Chopper Motosiklet Kulübü Bodrum Şubesi, trafik polisleriyle birlikte uygulamaya katıldı. Kulüp yaklaşık yüz kaskı trafik polislerinin durdurduğu kasksız sürücülere hediye etti.

HEDİYE KASKI GÖRÜNCE ŞOK YAŞADILAR

Kask takmayan sürücüler ceza alacaklarını sanırken, kask hediye edilmesi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücüleri durduran polis ekipleri neden kask takmadıklarını sorup, kask takmadıkları takdirde başlarına gelebilecek kazalarda ne gibi sonuçlarla karşılaşacaklarını anlattı. Ekiplerin "Bu seferlik ceza kesmiyoruz yerine kask veriyoruz, lütfen kask takmadan trafiğe çıkmayın." demesi ile birlikte motosiklet sürücüleri rahat bir nefes aldı.

Ceza yerine hediye alan sürücüler şaşkınlık yaşadı İZLE

Türk Chopper Motosiklet Kulübü Bodrum ekibi de sürücülere kasklarını vererek uyarılarda bulundu.

SÖZ VERDİLER

Sürücüler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, “Ceza yiyeceğimizi sanıyorduk ama kask hediye edildi. Bundan sonra hiçbir şekilde kasksız trafiğe çıkmayacağız." dediler.