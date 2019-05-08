taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1869
Euro
6.9343
Altın
1289.29
Borsa
90461.31
Gram Altın
256.454

Motosikletli sürücülere ceza yerine kask verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kasksız çıkan motosiklet sürücülerinin karşısına çıkan polis ekipleri, uyarılarda bulunarak hediye kaskları takdim etti.

DHA | 08.05.2019 - 14:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Trafik Haftası nedeniyle Türk Chopper Motosiklet Kulübü Bodrum Şubesi, trafik polisleriyle birlikte uygulamaya katıldı. Kulüp yaklaşık yüz kaskı trafik polislerinin durdurduğu kasksız sürücülere hediye etti.

Motosikletli sürücülere ceza yerine kask verildi

HEDİYE KASKI GÖRÜNCE ŞOK YAŞADILAR

Kask takmayan sürücüler ceza alacaklarını sanırken, kask hediye edilmesi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücüleri durduran polis ekipleri neden kask takmadıklarını sorup, kask takmadıkları takdirde başlarına gelebilecek kazalarda ne gibi sonuçlarla karşılaşacaklarını anlattı. Ekiplerin "Bu seferlik ceza kesmiyoruz yerine kask veriyoruz, lütfen kask takmadan trafiğe çıkmayın." demesi ile birlikte motosiklet sürücüleri rahat bir nefes aldı.

Ceza yerine hediye alan sürücüler şaşkınlık yaşadı İZLE

Türk Chopper Motosiklet Kulübü Bodrum ekibi de sürücülere kasklarını vererek uyarılarda bulundu.

SÖZ VERDİLER

Sürücüler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, “Ceza yiyeceğimizi sanıyorduk ama kask hediye edildi. Bundan sonra hiçbir şekilde kasksız trafiğe çıkmayacağız." dediler.

Motosikletli sürücülere ceza yerine kask verildi

Motosikletli sürücülere ceza yerine kask verildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi

Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi

465
Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

354
Kenyalılardan yerel otomobil

Kenyalılardan yerel otomobil

413
Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

280
Liverpool'dan tarihi geri dönüş

Liverpool'dan tarihi geri dönüş

97
CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

157
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Sana çoktan kapak oldu

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Sana çoktan kapak oldu

398
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir