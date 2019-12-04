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Motosikletli sürücüye yardıma koştu, kamyon çarptı

Bakırköy'de kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına koşan üç arkadaşın arasına kamyon daldı. Kamyonun çarpması sonucu bir genç yaralanırken, kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İHA | 04.12.2019 - 09:14..
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İstanbul Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinden çıkan üç arkadaş, yolda motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığını görerek, yardım etmek istedi.

10 METRE SÜRÜKLEDİ, KAÇTI

Hemen motosiklet sürücüsünün yanına koşan üç arkadaş, yardım etmek amacıyla yanlarında bekledikleri sırada yoldan geçen bir kamyon, kaza yapan ve ona yardıma koşan üç kişinin arasına daldı. Sürücü, Faruk Ahmet adında bir genci önüne alarak 10 metreye kadar sürükledi. Talihsiz genç yaralanırken, kamyon sürücüsü olay yerinden hızlı bir şekilde kaçtı.

Motosikletli sürücüye yardıma koştu, kamyon çarptı

"ÇARPTI, İLERİYE FIRLATTI"

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, yardım etmek için beklediği sırada arkadaşına kamyon çarpan Enes Güven o anları anlatarak, "Biz üç arkadaş, yolda devam ediyorduk. Burada bir kişi motor kazası yaptı, bariyerlere vurdu. Geldik yanına durumu iyi mi diye bakmaya. Bilinci açıktı, sohbet ediyorduk. Gelen büyük dorseli kamyon; arkadaşa çarptı, ileriye kadar fırlattı. Durmadan çevre yolundan devam etti. Şimdi hastaneye gidip, arkadaşın durumuna bakacağız." dedi.

Motosikletli sürücüye yardıma koştu, kamyon çarptı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve kamyonun çarptığı genç hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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