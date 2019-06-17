Bolu'da özel bir hastanenin acil servisi önünden motosikletiyle geçen A.E, yolun karşısına geçmeye çalışan hemşireye sözlü tacizde bulundu.
Durumu fark eden diğer hastane çalışanları yardım etmek için hemşirenin yanına gitti.
GÖZALTINA ALINDI
Çıkan arbedede şüpheli A.E, doktor Barış Varol ile hemşire İrem Özay'ı darbetti.
Hastane çalışanları şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Darbedildiği öne sürülen hastane çalışanları da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Doktor Barış Varol ile hemşire İrem Özay, şüpheliden şikayetçi oldu.
Motosikletli tacizci doktor ve hemşireye saldırdı VİDEO