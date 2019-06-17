1,523 kez izlendi

2,436 kez izlendi

1,510 kez izlendi

Kurtların saldırdığı 42 kurbanlık keçi telef oldu

1,351 kez izlendi

4,878 kez izlendi

Pelin Batu uzun bir süre sonra ekranlara çıktı

8,439 kez izlendi

İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi ilk karşılaşması

1,602 kez izlendi

1 Motosikletli tacizci doktor ve hemşireye saldırdı Karşıdan karşıya geçmeye çalışan hemşire İrem Özay'a laf atan motosikletli, yardıma gelen doktorla birlikte hemşireyi darbetti.

2 Lufthansa kâr hedefini düşürdü Avrupa'da artan rekabete dayanmakta zorlanan Alman Havayolu şirketi, yüksek kâr hedeflemekten vazgeçti.

3 Miray Akay nişanlandı Oyuncu Miray Akay, nişanlandığını Instagram hesabından duyurdu.

4 Kediyi ezen servis şoförü mahalleyi birbirine kattı İstanbul'da servis şoförü önce kediyi ezdi daha sonra kendisine tepki gösteren mahalleliyi bıçakla tehdit etti.

5 İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı Tüm Türkiye'nin izlediği Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayını öncesi iki adayın ilk karşılaştıkları an sosyal medyada paylaşıldı.

6 Tunceli'de kurtlar, 42 keçiyi telef etti Küçükbaş hayvan sürüsüne saldıran kurtlar, 42 keçiyi boğarak telef etti.