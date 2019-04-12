1 Motosikletli tacizci MOBESE kameralarından tespit edildi Karaman'da iddiaya göre bir haftadır kapüşon takan ve motosikletiyle geçerken kadınları ve lise öğrencilerini taciz eden bahçıvan H.P. gözaltına alındı.

2 YSK, Ahmet Türk'e mazbata verecek YSK, HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesine hükmetti.

3 TEM'de makas atan sürücü polise yakalandı TEM'de makas atan bir sürücü, polis ekipleri tarafından durduruldu. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü, kendisine ceza yazan polis ekiplerine de zorluk çıkardı.

4 TFF, Fatih Terim'e 5 milyon TL ödeyecek TFF ile Fatih Terim arasındaki dava sonuçlandı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 5 milyon 180 bin TL'lik tazminat miktarını makul bularak kararı onadı.

5 2 komşusunu öldüren adam tutuklandı Kütahya'da 2 komşusunu öldüren ve 2 komşusunu da yaralayan Azmi Ö. ifadesinde, "Hızlı dayanmasaydım o, eşimi ve beni öldürecekti" dedi.

6 AB Komisyonu Başkanı Juncker Ruanda First Lady'sini yakıyordu AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ruanda First Lady'si Jeannette Kagame'yi neredeyse ateşe veriyordu.