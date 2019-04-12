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Motosikletli tacizci MOBESE kameralarından tespit edildi

Karaman'da iddiaya göre bir haftadır kapüşon takan ve motosikletiyle geçerken kadınları ve lise öğrencilerini taciz eden bahçıvan H.P. gözaltına alındı.

DHA | 12.04.2019 - 17:50..
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Polis ekipleri, kentte son bir hafta içinde kapüşon takan motosikletli kişinin yolda yürüyen kadınları ve liseli kız öğrencileri elle taciz etmesi ihbarı üzerine harekete geçti.

Motosikletli tacizci MOBESE kameralarından tespit edildi

MOBESE KAMERALARI İNCELENDİ

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürü Muhammet Ergin yönetimindeki özel ekip, taciz olaylarının gerçekleştirdiği bölgelerdeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

Taciz olaylarının en çok gerçekleştiği noktayı belirleyen ekipler, bölgede beklemeye geçti. Şüphelinin geliş ve gidiş güzergahını tespit eden ekipler 3 günlük beklemenin ardından, bölgeye gelen şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin yevmiyeli olarak bahçıvanlık yapan H.P. olduğunu belirlendi. Polis merkezindeki ifadesinin ardından H.P., adliyeye sevk edildi.

Kadınları taciz eden motosikletli bahçıvan yakalandı VİDEO

Motosikletli tacizci MOBESE kameralarından tespit edildi

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