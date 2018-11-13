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Motosikletliden düşen el bombası kamerada

Gaziantep'te motosikletli şahıslardan düşen el bombası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

DHA | 13.11.2018 - 23:35..
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Dün akşam saatlerinde Onur Mahallesi Şehit Polis Mehmet Cevahir Sokak'ta, üzerinde 2 kişi bulunan ve plakası öğrenilemeyen bir motosikletten yola el bombası düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve bomba imha ekibi sevk edildi.

Güvenlik önlemi alan ekipler, el bombasını incelemek üzere emniyete götürdü.

Motosikletliden düşen el bombası kamerada

"PLASTİK BOMBA SANDIM"

Sokak esnafından Abdulvahap Baturu, yaşanan paniği anlatarak, "Plastik bomba zannettim. Burada bombanın ne işi var, diye gittiğimde gerçek olduğunu gördüm" dedi.

Bombanın düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin geçişi sırasında el bombasının yola düşmesi yer alıyor.

Polis, motosikletteki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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