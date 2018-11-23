Fatih Vatan Caddesi üzerinde motosiklet sürücüleri seyir halinde iken, aniden dönüş yapmaya çalışan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Duruma sinirlenen motosikletliler, sürücüye küfürler yağdırdı, yumruk attı. O anları kask kamerası kaydetti.

YUMRUKLAYIP KÜFÜRLER YAĞDIRDILAR

İstanbul Fatih Vatan Caddesi üzerinde motosiklet sürücüleri yol üzerinde seyir halinde iken yol ayrımına geldiklerinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil sürücüsü, yeşil ışık yanar yanmaz aniden en sağdan sola geçerek dönüş yapmak istedi. Bu esnada hızla gelen motosikletliler otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Ölümden dönen motosikletliler, duruma sinirlenerek otomobil sürücüsünün üstüne yürüdü. Küfürler yağdıran öfkeli sürücüler, birkaç kez de otomobil sürücüsüne yumruk attı.

Motosikletliler önce küfür yağdırdı, sonra yumrukladı VİDEO

ÖZRÜ MÜ VAR ÖLDÜRÜYORDUN

Öfkeden deliye dönen motosikletlilerden özür dileyen sürücü, "Yanımda bayan var, küfür etme” diyerek gençleri uyardı. Ancak bir türlü sakinleşmeyen motosikletliler, “Özrü mü var bunun öldürüyordun” diyerek karşılık verdi. Trafikteki diğer sürücülerin de araya girmesiyle uzaklaştırılan sürücüler, ardından yoluna devam etti.

Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.