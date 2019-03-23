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Motosikletliler seyir halinde pet şişeyle oynadı

Basın Ekspres yolunda, motosikletlilerin pet şişeli tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

DHA | 23.03.2019 - 15:45..
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Sosyal meydada paylaşılan o görüntüler, Bahçelievler Basın Ekspres yolu Çobançeşme mevki üzerinde kaydedildi.

ÇANTASINDAN SU ALDI

Hızla ilerleyen iki motosikletçiden biri, önünde ilerleyen motosikletin arkasında oturan kişinin çantasından, su dolu pet şişeyi alıyor.

Motosikletçi içer gibi yaptığı pet şişeyi, daha sonra diğer kişiye atıyor. Hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan pet şişeli oyun, bir süre daha devam ederken o anlar, motosikletçinin kask kamerasına yansıyor.

Motosikletliler seyir halinde pet şişeyle oynadı VİDEO

Motosikletliler seyir halinde pet şişeyle oynadı

Motosikletliler seyir halinde pet şişeyle oynadı

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