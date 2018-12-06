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Motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza

İstanbul’da E-5 karayolu Maltepe mevkisinde motosikletli kuryeye hafif ticari araç arkadan çarptı. Yere savrulan sürücü ve motosikleti metrelerce sürüklendi.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 15:45..
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E-5 karayolu Maltepe mevkisinde bir kaza meydan geldi. Hafif yaralanarak ölümden dönen gencin yaşadığı kaza kask kamerasına yansıdı.

Motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza

ARACA ARKADAN ÇARPTI

Kaza; geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.00 sıralarında E-5 karayolu Maltepe Cevizli mevkisi Gülsuyu kavşağı Ankara istikameti Basri Mete Köprüsü'nün altında meydana geldi. İddiaya göre sipariş yetiştirmek için restorandan çıkan motosikletli kuryeye, kara yolunda seyrettiği esnada bir hafif ticari araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin hakimiyetini kaybeden genç sürücü, onlarca aracın arasında yere düştü. Yerde defalarca yuvarlanan sürücü ve motosikleti metrelerce sürüklendi. Kaza sonucunda sürücü, hafif şekilden yaralanarak ölümden döndü. Kuryenin yanında seyreden motosikletli ise kazadan kıl payı kurtuldu. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza İZLE

Motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza

MOTOSİKLETİYLE METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Görüntülerde, trafik seyrettiği esnada kamera açısının dışında hafif ticari araç motosiklete arkadan çarpıyor. Dengesini kaybeden motosikletli, yere düşerek yuvarlanıyor. Motosiklet de sürat nedeniyle metrelerce sürüklenirken, sürücü de bir süre sonra kendini durdurabiliyor.

Kazayı gören sürücüler ise yavaşlıyor. Görüntüleri kaydeden motosikletli ise gencin yanına giderek sağlık durumunu soruyor. Başka bir otomobil sürücüsü ise yol ortasındaki motosikleti kaldırıyor. Sonra kazaya karışan sürücüler kendi aralarına konuşuyor.

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