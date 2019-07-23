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Motosikletlinin ölümüne yol açtı, 2 yıl 11 ay ceza aldı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sapağı kaçıran otomobil sürücüsü, 27 yaşındaki motosikletliye çarpmış, genç adam bariyerlere saplanarak hayatını kaybetmişti. O sürücünün cezası açıklandı.

İHA | 23.07.2019 - 10:55..
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İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Beylerbeyi sapağında geçtiğimiz 1 Ağustos 2018 Çarşamba günü meydana gelen olayda, Fatih'ten 34 YC 5919 plakalı motosikletine binen 27 yaşındaki Yusuf Durup, Kadıköy'e malzeme götürmek için yola çıkmıştı.

Motosikletlinin ölümüne yol açtı, 2 yıl 11 ay ceza aldı

BARİYERLERE SAPLANDI, BOYNU KIRILDI

Bir süre sonra E-5 kara yoluna bağlanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen gence, Beylerbeyi ayrımına geldiği esnada sapağı kaçıran 34 ABC 539 plakalı otomobilin sürücüsü R. A. çarpmıştı. Çarpma sonucu gidon hakimiyetini kaybeden Durup, sapaktaki bariyerlere saplanarak boynunun kırılması sonucu olay yerinde feci şekilde can vermişti. Motosikleti ise olay yerinden yaklaşık 50 metre ileriye sürüklenmişti.

Feci kaza ise MOBESE kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Motosikletlinin ölümüne yol açtı, 2 yıl 11 ay ceza aldı ViDEO

KUSURLU BULUNDUĞU HALDE TUTUKLANMAMIŞTI

Kazanın ardından olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, otomobil sürücüsü kusurlu bulunmuştu. Olayın ardından sürücü R. A., ifadesi alınmak üzere Çengelköy Polis Merkezi'ne götürülmüş, ancak ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Motosikletlinin ölümüne yol açtı, 2 yıl 11 ay ceza aldı

2 YIL 11 AY CEZA ALDI, EHLİYETİNE 1 YIL EL KONULDU

Olayla ilgili açılan davada, kazaya ilişkin sanık R. A.’nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz perşembe günü görülen duruşmaya; Durup’un babası Emrullah, annesi Sara ve kardeşi Emre katıldı. Ailenin, “Adaletin tecelli etmesini istiyoruz.” sözlerinin ardından mahkeme sonucunda sanık R. A., “taksirle ölüme neden olmak” suçundan önce 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Sanığın duruşmadaki iyi haline göz önüne alan mahkeme, bu cezayı 2 yıl 11 aya indirdi.

Motosikletlinin ölümüne yol açtı, 2 yıl 11 ay ceza aldı

Ayrıca sanık R. A.’nın ehliyetine 1 yıl süreyle el konuldu.

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