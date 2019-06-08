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Motosikletlinin şovu yerde bitti

Bakırköy’de trafik ışıklarında beklediği esnada tek tekerlek üzerinde kalkış yapmak isteyen motosikletli genç hakimiyeti kaybedince kaza geçirdi.

İHA | 08.06.2019 - 10:31..
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Bakırköy’de motosikletiyle seyir halinde olan Muhammet Ali Ö., trafik ışıklarında gelince beklemeye başladı. Yeşil ışığın yanmasıyla şov uğruna trafikte tek tekerlek üzerinde kalkış yapan genç kısa bir süre sonra gidon hakimiyetini kaybetti.

KİMSE YARDIMA GELMEDİ

Kontrolden çıkan motosiklet ve genç sürücü yere savrularak hafif şekilde yaralandı. Yerde birkaç metre sürüklenen gence kimsenin yardıma gelmemesi ise dikkat çekti.

Motosikletlinin şovu yerde bitti VİDEO

KAZADAN ÖNCE MAKAS ATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ölümden dönen ancak bir süre sonra yerden kalkan genç motosikletline binerek yoluna devam etti. Kaza anı ise gencin kask kamerasına yansıdı.

Öte yandan gencin E-5 Karayolu'nda araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.

Motosikletlinin şovu yerde bitti

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