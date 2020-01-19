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Motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli anları

Beylikdüzü'nde, tek teker üzerinde ayakta giden motosikletli, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı.

DHA | 19.01.2020 - 11:28..
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İstanbul Beylikdüzü'nde D-100 karayolu üzerinde, motosiklette ayağa kalkarak tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, araçların arasında tek tekerler üzerinde gitmeye başladı.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yoğun araç trafiğinin olduğu anda uzun süre bu şekilde ilerleyen motosikletli, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Motosikletli yolda bu şekilde ilerlerken, trafiğin yavaşlamasıyla önündeki otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.

Motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli anları ViDEO

Motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli anları

Motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli anları

Motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli anları

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