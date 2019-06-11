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Motosikletlinin TEM Otoyolu'ndaki zorlu seyri

Seyir halindeki bir araçtan atılan pet şişe kafasına çarpan motosikletli, önüne kıran araçlar nedeniyle 2 kez de kaza atlattı.

İHA | 11.06.2019 - 08:59..
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Gaziosmanpaşa’daki evinden motosikletine binen Murat B., TEM Otoyolu'na dönerek Ankara istikametine seyretmeye başladı.

Motosikletli genç, Gaziosmanpaşa mevkisinde normal bir hızda seyrettiği esnada sorumsuz bir sürücü araçtan pet şişe fırlattı. Fırlattığı pet şişe seyir halindeki gencin başına çarptı. Kask sayesinde herhangi bir zarar almayan genç, motosiklet hakimiyetini sağladıktan sonra tepki göstererek yoluna devam etti.

Ancak genç motosikletinin yaşadığı bununla sınırlı kalmadı.

İKİ KAZADAN DA KIL PAYI KURTULDU

Otoyoldaki seyrine devam eden genç, sürücülerden korunmak amacıyla emniyet şeridine girdi. Buradan giden gencin önüne şeridinden gittiği esnada 2 araç kırdı.

Mutlak bir kazadan iki kez kıl payı kurtulan genç, yaşadığı olaylar karşısında şaşkınlık yaşadı.

Sürücülere tepki gösteren genç evine geri dönerken, yaşadıkları ise kask kamerasına yansıdı.

Motosikletlinin TEM Otoyolu'ndaki zorlu seyri

Motosikletlinin TEM Otoyolu'ndaki zorlu seyri

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