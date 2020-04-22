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Mozambik'te örgüte katılmayan 52 genci öldürdüler

Güney Afrika ülkesi Mozambik'te, terör örgütünün düzenlediği saldırıda 52 gencin öldürdüğü bildirildi.

AA |
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Mozambik'te örgüte katılmayan 52 genci öldürdüler

Mozambik Polis Sözcüsü Orlando Mudumane, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, Cabo Delgado vilayetine bağlı Muidumbe bölgesindeki Xitaxi köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.

Mozambik'te örgüte katılmayan 52 genci öldürdüler

ÖRGÜTÜ REDDEDEN 52 GENCİ ÖLDÜRDÜLER

Saldırganların köydeki gençleri gruplarına almaya çalıştığını aktaran Mudumane, "Gençler karşı çıkınca silahlı kişiler kızdı ve 52 kişiyi katletti." dedi.

Mudumane, silahlı kişilere yönelik operasyon başlatıldığını kaydetti.

Mozambik'te geçen seneden beri kamu binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör saldırısı düzenlendi.

Mozambik'te örgüte katılmayan 52 genci öldürdüler

Saldırılardan, Eş-Şebab olarak adlandırılan terör örgütü sorumlu tutulurken, grubun Somali'de aynı ismi taşıyan örgütle bağlantısının olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu Cabo Delgado vilayeti, aynı zamanda zengin doğal gaz kaynaklarına sahip.

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