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Mozilla, ücretli abonelik sistemini Firefox'a getiriyor

Mozilla, ücretli abonelik hizmetinin Firefox kullanıcıları için yayınlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 17:21..
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Mozilla tarafından geliştirilen, özgür ve açık kaynak kodlu bir web tarayıcısı olan Firefox; Windows, macOS, Linux, Android ve iOS işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. Şirket,  yeni getireceği VPN hizmetini ve bulut depolama alanı gibi özellikleri kullanıcılara ücretli bir şekilde sunmayı planlıyor.

Mozilla'nın, Firefox kullanıcılarına aylık abone ücreti karşılığında söz konusu özellikleri sunacağı belirtilirken, ücret karşılığında sunulacak diğer özellikler henüz netlik kazanmış değil.

mozilla

EKİM AYINDA YAYINLANACAK

Mozilla CEO'su Chris Beard, VPN ve bulut depolama gibi hizmetlerin ücretli olarak yayınlanacağını doğrularken, bu özellikleri ekim ayı itibarıyla kullanıcılara sunacaklarını belirtti. Mozilla, geçtiğimiz aylarda küçük bir test grubuyla ücretli VPN özelliğini kullanıcılara sunmuştu, ancak geniş çapta tarayıcıda VPN özelliği henüz bulunmuyor.

Firefox’un kıdemli başkan yardımcısı Dave Camp yaptığı açıklamada, Firefox'taki mevcut özellikleri ileride ücretli yapmayacaklarını, sadece yeni gelen bazı özelliklerden abonelik ücretli alacaklarını açıkladı.

mozilla

Google Chrome'un gerisinde kalan Firefox, kullanıcılara sunacağı ücretli aboneliklerle gelirlerini artırmayı amaçlarken, kullanıcıların ise bu duruma nasıl bir tepki verecekleri bilinmiyor.

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