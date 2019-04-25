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MRO uydusu, Mars'taki oyukları görüntüledi

Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Mars'ta oluşan oyukların görüntüsünü yayınladı.

AA | 25.04.2019 - 10:10..
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki Cerberus Fossae oyuklarının yakın plan fotoğraflarını çekti.

SİTEDE YAYINLANDI

NASA, derin fay çatlaklarının oluşturduğu oyukların MRO tarafından çekilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğraflarından birini internet sitesine koydu.

MRO uydusu, Mars'taki oyukları görüntüledi

Mars'ın 11 derece kuzey enlemi ile 160 derece batı boylamı üzerinde yer alan oyukların yamaç kısımlarının, "kütle tükenimi" adı verilen toprak kaymalarına maruz kaldığı belirtildi.

TAŞ VE TOPRAĞIN AŞAĞI KAYMASIYLA OLUŞUYOR

Fotoğrafta mavi renkli kısımlarda yüzeye yakın bölgedeki sert tabakadan kopan kayaların oyuğun içine döküldüğü görülürken, dipteki siyah yamaç çizgilerin daha ince yapıdaki taş ve toprağın aşağı kayması sonucu oluştuğu ifade edildi.

Dünya'dan 2005 yılının ağustos ayında uzaya fırlatılan MRO, 10 Mart 2006'dan bu yana Mars yörüngesinde gözlem yapıyor.

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