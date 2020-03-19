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MSB: 1 askerimiz kalp krizi nedeniyle şehit oldu

MSB tarafından Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 askerimizin kalp krizi nedeniyle şehit olduğu açıklandı.

AA | 19.03.2020 - 20:36..
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir askerin ilk tespitlere göre kalp krizi geçirmesi nedeniyle şehit olduğunu bildirdi.

OPERASYON HAZIRLIĞI SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız birliğinin dün gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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