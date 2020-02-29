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MSB: 2 bin 100 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA | 29.02.2020 - 22:25..
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MSB: 2 bin 100 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de Esad rejim güçlerine karşı başarılı şekilde operasyonlarını sürdürüyor.

MSB'nin Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

MSB: "Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" VİDEO

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