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MSB: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

İHA | 25.11.2019 - 20:34..
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile kordineli çalışma sonucunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olan 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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