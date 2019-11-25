MSB: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile kordineli çalışma sonucunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olan 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.