MSB: 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist, Hava Kuvvetleri'nin nokta atışlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

MSB'in sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı’na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.