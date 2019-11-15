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MSB: 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA | 15.11.2019 - 19:34..
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist, Hava Kuvvetleri'nin nokta atışlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

MSB'in sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı’na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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